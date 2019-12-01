Aumentan 55% los nidos de una de las tortugas marinas más amenazadas

Aumentan 55% los nidos de una de las tortugas marinas más amenazadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 18:47:26
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Austin, Estados Unidos, 13 de noviembre de 2026.- Una buena noticia para la vida marina llegó desde las costas de Texas, donde aumentó 55% el número de nidos de tortuga lora durante 2026, una de las especies de tortugas marinas más amenazadas del mundo.

De acuerdo con autoridades ambientales, durante esta temporada se registraron 697 nidos en las playas texanas, mientras que en 2025 se habían contabilizado 449.

Este aumento es resultado de varios años de esfuerzos para proteger a estos animales, cuya población llegó a estar cerca de desaparecer debido a la recolección de sus huevos, la pesca y la pérdida de sus espacios naturales.

Parte de estos trabajos comenzó en 1978, cuando especialistas trasladaron algunos huevos desde playas de México hasta la Isla del Padre, en Texas, para protegerlos y ayudar a que las pequeñas tortugas pudieran regresar años después a poner sus propios huevos.

Las autoridades consideran que el incremento representa una señal positiva para la recuperación de la especie, aunque los trabajos de protección continúan para asegurar que las tortugas lora puedan seguir reproduciéndose en los próximos años.

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