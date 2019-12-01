Aumenta a más de 2 mil 200 cifra de muertos por sismos en Afganistán

Aumenta a más de 2 mil 200 cifra de muertos por sismos en Afganistán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 08:04:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Islamabad, Afganistán, a 4 de septiembre 2025.- El número de víctimas mortales por los sismos que se registraron en días pasados en el este de Afganistán aumentó a más de 2 mil 200, de acuerdo con datos del gobierno.

El pasado 31 de agosto, un terremoto de magnitud 6.0 sacudió varias provincias del remoto y montañoso este del país, en donde miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

El portavoz del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat indicó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

En ese sentido, comentó que el tipo de terreno obstaculiza las labores de rescate, por lo que los trabajadores humanitarios tiene que caminar por horas para llegar a las zonas más aisladas.

"Se han instalado tiendas para la gente, y la entrega de ayuda de primer necesidad y suministros de emergencia está en curso", agregó el funcionario afgano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En su casa de la colonia Doctores en Uruapan, Michoacán, ultiman a un hombre
Mujer de la tercera edad es baleada por su esposo tras discusión familiar en León; indican que se encuentra internada y grave en el hospital
Detienen a dueña de perro pitbull que atacó a una mujer de la tercera edad en CDMX; la víctima sufrió amputación parcial en uno de sus brazos
Una más de la Policía de Carlos Soto: Procesan a agente de Zamora por abusar de su hijastra de 14 años; lo investigan por desaparecer a su ex pareja, en Jacona, Michoacán
Más información de la categoria
Pronostican lluvias intensas en el noroeste del país por presencia de “Lorena”
Se manifiestan en apoyo a Los Hermanos Jiménez tras cancelación de su presentación el 15 de septiembre en Apatzingán
Una más de la Policía de Carlos Soto: Procesan a agente de Zamora por abusar de su hijastra de 14 años; lo investigan por desaparecer a su ex pareja, en Jacona, Michoacán
CDMX declara día feriado la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca
Comentarios