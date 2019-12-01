Ataque con arma blanca en tienda de Pokémon en Tokio deja dos personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 22:51:19

Tokio, Japón, 27 de marzo de 2026.- Un ataque con arma blanca registrado la tarde del jueves 26 de marzo, en el Pokémon Center Mega Tokyo, ubicado en Sunshine City Ikebukuro, dejó como saldo dos personas muertas.

De acuerdo con reportes, un hombre ingresó al establecimiento alrededor de las 19:15 horas y atacó directamente a una empleada de aproximadamente 20 años, a quien apuñaló en el cuello. Posteriormente, el agresor se autolesionó de la misma forma.

Ambos fueron trasladados a un hospital; sin embargo, fallecieron poco después debido a la gravedad de sus heridas.

La policía de Tokio informó que recibió una llamada de emergencia por disturbios con arma blanca en el lugar. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a clientes huyendo del establecimiento en medio del pánico.

La víctima fue identificada como Harukawa Moe, de 21 años. De acuerdo con la información disponible, la joven había denunciado previamente situaciones de acoso por parte del agresor, quien presuntamente era su expareja.

Según versiones, las autoridades le habrían recomendado dejar su empleo debido a que el hombre conocía su lugar de trabajo; no obstante, ella decidió permanecer en el puesto al considerarlo su trabajo soñado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.