Ataque armado deja al menos 8 heridos en escuela de Polonia; agresor fue detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 08:29:30

Ostroleka, Polonia, a 7 de octubre 2026.- Al menos ocho personas resultaron heridas luego de que un joven realizara una ataque con arma blanca dentro del Instituto Profesional número 4 de Ostroleka, Polonia.

Según la información disponible, el atacante es un joven de 19 años, que hirió con un cuchillo a alumnos y profesores de la escuela mencionada.

Posteriormente, la Policía local confirmó que el agresor ya se encuentra detenido.

“Al parecer, el chico entró en el colegio y atacó a los alumnos y profesores con un instrumento peligroso”, declaró la fiscal de Ostroleka, Elzbieta Lukasiewicz.

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos difundida por la agencia PAP, las víctimas son tres adultos y cinco menores de edad, dos de ellos con lesiones de gravedad.

Por otra parte, la Fiscalía informó que el agresor fue atendido por paramédicos, porque, al parecer se habría autolesionado antes de ser capturado.