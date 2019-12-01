Ataque aéreo golpea refinería israelí en Haifa

Ataque aéreo golpea refinería israelí en Haifa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 12:19:47
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Haifa, Israel, a 30 de marzo 2026.- Los restos de un ataque con misiles golpeó un edificio industrial así como un camión cisterna dentro de una refinería ubicada en la ciudad de Haifa, Israel, informó el Servicio de Bomberos y Rescate israelí.

Cabe mencionar que no se especificó el origen del proyectil, ya que tanto Irán como militantes de Hezbollah respaldados por ⁠Teherán en el Líbano, atacaron al mismo tiempo.

Por su parte, el servicio de bomberos indicó que se identificó un impacto directo en un tanque ‌de ‌almacenamiento de gasolina dentro del recinto de la fábrica, lo que provocó una densa columna de humo desde el tejado de una estructura cercana.

"El incidente ha sido totalmente controlado. No hay víctimas, no ‌hay riesgos por materiales peligrosos y no hay peligro para la población", afirmó Eitan Rifa, comandante de bomberos.

A su vez, el  ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, dijo que no hubo daños en las instalaciones de producción y que el suministro de combustible no se verá afectado.

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