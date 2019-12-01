Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 14:49:51

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le dijo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, que los grupos delincuenciales controlan México.

En ese sentido, agregó que se lo mencionó durante la reunión que sostuvieron en la ciudad de Shenzhen, China, hace algunos días.

Igualmente, comentó que en el encuentro hablaron de un posible acuerdo comercial bilateral.

“Estamos acercándonos a un acuerdo. Se ha permitido que (México) se salga de control; tienen un enorme superávit con Estados Unidos. Le dije a Claudia que no vamos a dejar que eso suceda. Estamos trabajando con ella sobre ese tema y sobre los cárteles, porque están manejando a México, eso le dije. No podemos dejar que los cárteles gobiernen México, son nuestros vecinos. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México”, sostuvo el líder republicano.

Cabe mencionar que el presidente Trump ha asegurado en varias ocasiones que los cárteles de la droga tienen el control de la República Mexicana; inclusive, sugirió reiteradamente que los militares estadounidenses deben intervenir para combatir a los grupos criminales.