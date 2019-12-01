Asegura Donald Trump que vengará el fallecimiento de militares estadounidenses que perdieron la vida durante el conflicto con Irán

Asegura Donald Trump que vengará el fallecimiento de militares estadounidenses que perdieron la vida durante el conflicto con Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 17:58:41
Washington, Estados Unidos, a 1 de marzo de 2026.- En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, el expresidente Donald Trump lanzó un mensaje en el que advirtió que su país responderá con contundencia tras la muerte de tres militares estadounidenses en el conflicto. A través de un video difundido en la red social Truth Social, el republicano afirmó que “Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)”, al tiempo que aseguró que su nación tomará represalias por las bajas registradas.

En su pronunciamiento, el mandatario sostuvo que Estados Unidos no solo castigará a los responsables, sino que también intensificará sus operaciones contra los grupos que considera enemigos. “Pero Estados Unidos vengará sus muertes, y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización”, expresó en su mensaje dirigido tanto a su país como a la comunidad internacional.

Asimismo, reiteró su advertencia directa a las fuerzas iraníes, al señalar que "una vez más urgió a la Guardia Revolucionaria, al ejército iraní y a la policía para deponer sus armas y recibir inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", insistiendo en que la única alternativa para esas corporaciones es rendirse. Paralelamente, hizo un llamado a la ciudadanía iraní para que se movilice, al afirmar que “a todos los patriotas iraníes que claman por la libertad a aprovechar este momento y ser valientes, ser atrevidos y heroicos y a recuperar su país, Estados Unidos está con ustedes, América les hizo una promesa y la estoy cumpliendo, el resto dependerá de ustedes.”

Durante el video, Trump aseguró que las acciones militares continuarán hasta cumplir los objetivos fijados por su gobierno. De acuerdo con su balance de las últimas 36 horas de enfrentamientos, Estados Unidos habría alcanzado cientos de blancos estratégicos en territorio iraní, además de abatir al líder supremo Alí Jamenei y provocar que integrantes de la Guardia Revolucionaria consideren rendirse ante la presión militar.

