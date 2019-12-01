Asegura Donald Trump que Cuba es la siguiente

Asegura Donald Trump que Cuba es la siguiente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 21:46:02
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Miami, Florida, a 27 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a un foro de inversión realizado en Miami, en el que durante su discurso aseguro que “Cuba es la siguiente”, además de que enalteció las intervenciones militares realizadas en Venezuela e Irán.

Aunque no dio más detalles de cuáles son los planes a seguir para la isla, no es la primera vez en el que mencio0na que el Gobierno de la Habana, el cual  está enfrentando una gran crisis económica, se encuentra al borde del colapso.

Aunque ya se han iniciado las negociaciones entre ambos países, el mandatario estadounidense ha declarado que podría haber intervenciones militares.

"Yo construí este gran ejército. Dije: 'Nunca tendrán que usarlo'. Pero a veces ​hay que usarlo. Y, por cierto, Cuba es ​la siguiente", aseveró el líder republicano.

"Pero finjan ‌que no he dicho eso. Finjan que no lo he dicho".

 

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