Arrestan en Florida al padre de Meghan Markle tras investigación por contenido de abuso infantil

Florida, Estados Unidos, 6 de noviembre de 2026.- Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, fue arrestado este viernes en la ciudad de Lakeland, Florida, de acuerdo con información difundida por Fox News.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos específicos de su detención ni las circunstancias en las que ocurrió, sin embargo, el arresto se produce mientras el hombre era investigado por autoridades de Filipinas.

El caso está relacionado con el hallazgo de material de abuso sexual infantil en su vivienda de Cebú, Filipinas. El descubrimiento fue realizado por su hijo, Thomas Markle Jr., quien posteriormente acudió ante la Policía para denunciarlo.

La situación también había sido mencionada por Meghan Markle, quien señaló en una carta enviada al diario británico The Sun que conocía las acusaciones desde 2018, luego de que la Policía británica le informara sobre ellas. Según explicó, este fue uno de los motivos por los que decidió alejarse de su padre y evitar que tuviera contacto con sus hijos.

Thomas Markle Sr., de 82 años, vivió en Filipinas hasta mediados de este año, cuando se trasladó a Lakeland, localidad ubicada en el centro de Florida. Recientemente, también ingresó a una residencia especializada para personas con demencia.