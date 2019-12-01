Arabia Saudita se reserva el derecho de responder militarmente a Irán

Arabia Saudita se reserva el derecho de responder militarmente a Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 12:47:57
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Riad, Arabia Saudita, a 19 de marzo 2026.- El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, declaró que su país reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán.

Lo anterior, luego de que la Republica Islámica lanzó un ataque contra dos refinerías ubicadas en la ciudad de Riad.

En ese sentido, el funcionario saudí aseguró que el l poco grado de confianza que existía con Teherán “se ha hecho añicos por completo” y subrayó que este tipo de agresiones no traerán ningún beneficio para el régimen iraní.

En conferencia de prensa, Al Saud señaló que Irán debe “revisar sus errores de juicio” y consideró que la presión ejercida sobre sus vecinos resultará contraproducente.

“El reino no va a ceder ante la presión, y al contrario, esta presión resultará contraproducente… y ciertamente, como hemos declarado con toda claridad, nos reservamos el derecho de emprender acciones militares si lo consideramos necesario”, afirmó.

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