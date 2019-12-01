Anuncia Marco Rubio ayuda de casi 20 mdd a Ecuador para reforzar seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 14:20:47

Quito, Ecuador, a 4 de septiembre de 2025.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio a conocer una ayuda de casi 20 millones de dólares para Ecuador, con la finalidad de reforzar la seguridad.

Durante una conferencia de prensa, Rubio dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, está haciendo un gran esfuerzo contra grupos delictivos.

"Esta administración está haciendo frente a este problema como nunca antes se había hecho".

Además, aseguró que Estados Unidos, designó a los carteles ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas extranjeros.

Asimismo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, agradeció el interés en el país, y dijo que los esfuerzos en conjunto ayudarán a avanzar en la protección de Estados Unidos.

"Valoramos su esfuerzo y también su interés en nuestro país y en todo lo que estamos haciendo aquí para eliminar cualquier amenaza terrorista".



