Anuncia Marco Rubio ayuda de casi 20 mdd a Ecuador para reforzar seguridad

Anuncia Marco Rubio ayuda de casi 20 mdd a Ecuador para reforzar seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 14:20:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quito, Ecuador, a 4 de septiembre de 2025.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio a conocer una ayuda de casi 20 millones de dólares para Ecuador, con la finalidad de reforzar la seguridad.

Durante una conferencia de prensa, Rubio dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, está haciendo un gran esfuerzo contra grupos delictivos.

"Esta administración está haciendo frente a este problema como nunca antes se había hecho".

Además, aseguró que Estados Unidos, designó a los carteles ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas extranjeros.

Asimismo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, agradeció el interés en el país, y dijo que los esfuerzos en conjunto ayudarán a avanzar en la protección de Estados Unidos.

"Valoramos su esfuerzo y también su interés en nuestro país y en todo lo que estamos haciendo aquí para eliminar cualquier amenaza terrorista".


 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se abre enorme socavón en el bulevar Aeropuerto en Huejotzingo, Puebla
Investigan muerte de joven en Jacona, Michoacán 
Detienen a mujer que quitó la vida a su padre y permaneció prófuga por más de 20 años en CDMX
“Cachimbas” de Tarimbaro, Michoacán, blanco de la delincuencia; en tres meses tres mujeres asesinadas
Más información de la categoria
Padre atenta contra la vida de su hijo de 2 años para no pagar pensión; menor se encuentra en estado crítico
Sheinbaum y Rubio hablaron de Ismael Zambada en reunión de alto nivel
Jornada violenta en Matamoros deja dos policías y tres civiles heridos
Pronostican lluvias intensas en el noroeste del país por presencia de “Lorena”
Comentarios