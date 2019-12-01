Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 15:48:30

Washington, Estados Unidos, a 30 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que destruirá todo lo que queda de Irán, incluida la isla de Jark, de la cual se exporta la mayor parte de hidrocarburos, en caso de que el estrecho de Ormuz continúe cerrado.

El líder republicano aseguró que aunque se han tenido grandes avances en las negociaciones, es posible que no se logre un acuerdo pronto.

"Si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente, concluiremos nuestra querida 'estancia' en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jark", amenazó el mandatario estadounidense.

A través de sus redes sociales, Trump indicó que es probable que también destruyan las plantas desalinizadoras.

"Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de 'reinado del terror' del antiguo régimen".