Alcalde de Estambul enfrenta juicio por corrupción; es el principal rival electoral de Erdogan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 09:20:32

Estambul, Turquía, a 9 de marzo 2026.- El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, quien se encuentra actualmente en prisión, enfrentará un juicio por un amplio caso de corrupción.

Cabe señalar que el señalado es el principal representante de la oposición turca, y está contemplado como uno de los más importantes rivales que tendría el presidente Tayyip Erdogan en las próximas elecciones.

No obstante, el edil de la capital es el mayor sospechoso entre los más de 400 acusados vinculados al ayuntamiento de Estambul acusados de corrupción y soborno.

Por su parte, tanto el alcalde Imamoglu como el Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal grupo de la oposición, niegan los cargos, que conllevan penas de prisión de cientos de años.

Además, el edil desafió al mandatario turco a celebrar elecciones de manera inmediata, ya que los comicios presidenciales están previstos para el próximo año.

Mientras tanto, el Gobierno turco niega ejercer influencia sobre el poder judicial, que, según afirma, es independiente.