Al menos 70 muertos tras ataque de pandilla contra población en Haití

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 14:50:53

Puerto Príncipe, Haití, a 30 de marzo 2026.- Al menos 70 personas perdieron la vida, menores de edad entre ellas, y 30 más resultaron en heridas en un ataque perpetrado por el grupo armado ‘Gran Grif’ contra la población de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, al norte de Puerto Príncipe.

Además, unas cincuenta casas fueron incendiadas y más de 6 mil personas han sido desplazadas como consecuencia de este ataque, informó Antonal Mortimé, director de la ONG ‘Collectif Défenseurs Plus’, en un programa de la emisora local Radio Television Caraibes (RTVC).

Según los primeros reportes, la masacre inició alrededor de las 3 de la madrugada hora local, cuando la pandilla bloqueó las principales carreteras para impedir que la policía pudiera reaccionar.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, los miembros del grupo criminal portaban armas de alto calibre con las cuales disparan de manera indiscriminada.

Por lo anterior, los habitantes de la zona abandonaron sus hogares y denunciaron la pasividad de la Policía Nacional de Haití (PNH).

Por su parte las autoridades informaron a través de su página de Facebook que en el ataque murieron al menos 16 personas y que otras 10 resultaron heridas.

Igualmente, afirmaron haber repelido a las bandas, que cortaron las carreteras y cavaron zanjas para impedir su intervención, una “situación dio tiempo a los delincuentes para causar varias víctimas e incendiar varias casas antes de huir”.

“Una vez que la Policía tomó el control, la población, por su parte, trasladó a los heridos y los cadáveres frente a una comisaría local”, detalló la institución.