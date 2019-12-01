Afganistán acusa a Pakistán de ataque con más de 400 ultimados en Kabul

Afganistán acusa a Pakistán de ataque con más de 400 ultimados en Kabul
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:37:29
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Kabul, Afganistán, 17 de marzo del 2026.- El gobierno de Afganistán denunció que más de 400 personas murieron tras un ataque atribuido al ejército de Pakistán contra un centro para personas con adicciones en Kabul, hecho que fue rechazado por autoridades paquistaníes.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Salud afgano, Sharafat Zaman, el saldo preliminar es de alrededor de 400 fallecidos y más de 200 heridos, aunque advirtió que la cifra podría cambiar conforme continúan las labores de búsqueda. El vocero gubernamental adjunto, Hamdullah Fitrat, confirmó un balance similar.

Según la versión afgana, el bombardeo ocurrió la noche del lunes en medio de las tensiones entre ambos países, relacionadas con la presunta presencia de combatientes del movimiento talibán paquistaní en territorio afgano, lo cual ha sido negado por Kabul.

Por su parte, en la otra versión de los hechos, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, calificó las acusaciones como “completamente infundadas” y aseguró que las fuerzas armadas realizaron ataques “precisos” sin afectar instalaciones civiles, en medio de una escalada del conflicto entre ambas naciones.

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