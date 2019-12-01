Advierte JD Vance que Rusia y Ucrania quedarán "insatisfechos" con propuesta de paz de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 07:29:00
Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de agosto 2025.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, indicó que tanto Rusia como Ucrania quedarán “insatisfechos” con el acuerdo de paz que impulsa el mandatario Donald Trump.

“No va hacer a nadie superfeliz. Tanto los rusos como los ucranianos, probablemente al final del día, van a estar insatisfechos con él. Pero no creo que puedan sentarse y tener esta negociación sin el liderazgo de Donald J. Trump”, declaró el republicano en una entrevista con Fox News.

Asimismo, el funcionario estadounidense aseveró que Washington “encontrará un acuerdo negociado con el que los ucranianos y rusos puedan vivir, donde puedan vivir en una relativa paz y donde la matanza termine”.

Cabe señalar que las declaraciones del vicepresidente Vance se dan luego de que se confirmara la reunión entre Trump y Putin en Alaska, el próximo 15 de agosto.

En ese sentido, el embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Matthew Whitaker, mencionó en entrevista para la CNN, que “es posible” que a dicho encuentro también asista el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski.

