Adolescente dispara contra dos estudiantes de secundaria en Denver, EE.UU; autoridades indican que el tirador se disparo a sí mismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 22:37:58

Denver, Estados Unidos, a 10 de septiembre de 2025.- Autoridades locales informaron que el día de hoy un adolescente dentro de las inmediaciones de una secundaria ubicada a las afueras de los suburbios de Denver, abrió fuego en contra de dos adolescentes para después, disparar contra sí mismo.

Sobre el hecho se informa que el ataque se suscitó alrededor de las 12:30 horas dentro de la escuela secundaria Evergreen, Colorado.

Jacki Kelley, agente del departamento del condado de Jefferson, indicó que al arribar al lugar, lo primero que encontraron fue al tirador, herido de bala, además, testigos del hecho afirmaron que los disparos con arma de fuego sucedieron tanto dentro como fuera de la institución.

Kevin Cullinan, director general de la secundaria, indicó que los tres adolescentes lesionados fueron trasladados rápidamente al hospital St. Anthony, en estado bastante crítico. No se dio a conocer la identidad, ni las edades de los menores de edad.

Tras el tiroteo, estudiantes de la escuela se pudieron reunir con sus padres en una escuela primaria cercana a la secundaria donde sucedió el ataque, hasta el momento, autoridades locales no han dado más detalles sobre los lesionados, aunque se espera, puedan estabilizarlos.