Adolescente acciona escopeta contra compañeros de escuela en Argentina; reportan al menos un muerto

Santa Fe, Argentina, a 30 de marzo 2026.- Un alumno accionó una escopeta en contra de varios de sus compañeros y privó de la vida a un menor, en la Escuela Normal Mariano Moreno No.40, ubicada en la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, Argentina.

"Lamentablemente, murió un joven menor de edad, que tendría 13 años, producto de un disparo de arma de fuego dentro del establecimiento educativo Mariano Moreno", confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en una entrevista con el canal de televisión TN.

De acuerdo con el funcionario, el crimen se desarrolló cerca de las 07:15 hora local en el patio interno de la institución, cuando los estudiantes participaban del izamiento de la bandera al inicio de la jornada escolar.

El secretario indicó que el agresor es otro menor de entre 15 y 16 años, alumno del colegio, que "de su mochila habría sacado un arma de fuego y habría efectuado varios disparos, hiriendo a varios de sus compañeros y dando sentencia de muerte a otro chico".

Dos estudiantes resultaron heridos por perdigones, uno de ellos con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad de Rafaela (donde está siendo intervenido), mientras que el otro presenta heridas leves, agregó Muñoz.

Tras el ataque, el Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles, mientras la Fiscalía local avanza en la investigación para esclarecer lo sucedido.