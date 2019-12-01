Abren "Deportation Depot" nuevo centro de detención en Florida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 13:58:13

Jacksonville, Florida, Estados Unidos, a 5 de septiembre 2025.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la apertura del nuevo centro de detención para migrantes ‘Deportation Depot’ (Depósito de deportación) -un juego de palabras con la tienda Home Depot, en donde muchos migrantes se reúnen a buscar trabajo-, ubicado en las cercanías de Jacksonville.

Asimismo, el mandatario comentó que dichas instalaciones tienen una capacidad para albergar a dos mil detenidos.

Cabe señalar que, el nuevo centro fue adecuado en una antigua cárcel del condado de Baker y recibe migrantes desde el 5 de septiembre.

De igual forma, en entrevista para la cadena Fox News, DeSantis, de extracción republicana, adelantó que ya tiene planes para inaugura el Panhandle Pokey, también en la zona norte de la entidad.

“No solo estamos haciendo ‘Alligator Alcatraz‘. Hemos abierto ahora el ‘Deportation Depot’ en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el ‘Panhandle Pokey’ (la cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida”, indicó el mandatario estatal.