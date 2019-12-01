Ópera Nacional de Washington rompe con el Centro Cultural Trump-Kennedy

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 08:17:58

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de enero 2026.- La Ópera Nacional de Washington planea su salida del Centro Cultural Trump-Kennedy, luego de que su junta directiva aprobó una resolución para trasladar sus presentaciones y comenzar a desempeñarse como una organización sin fines de lucro independiente, informó The New York Times (NYT).

Según el medio citado, la decisión fue tomada después de que presentaran una baja del casi 40 % en la venta de los boletos durante el año pasado, así como la reducción de apoyos y el retiro de varios artistas.

Por lo anterior, la compañía abandonará el recinto para artes escénicas con capacidad para 2 mil 364 asientos, donde se llevaba a cabo desde 1971, y reducirá el número de presentaciones de la próxima temporada, como una medida de control de costos.

Los directivos mencionaron que ya han identificado recintos alternativos en la capital estadounidense para sus presentaciones, aunque los contratos de arrendamiento aún no han sido cerrados.