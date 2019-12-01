Sancionarán a Edén Muñoz por apología del delito en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- Este fin de semana se presentó Edén Muñoz en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez ubicado en la capital queretana, por lo que el titular de Secretaría de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres expresó que el artista o el empresario organizador del espectáculo podrían enfrentar una multa hasta por un millón de pesos, debido a que se tocó una canción que hace apología del delito.

Mencionó que la multa económica será derivada debido un procedimiento que iniciará la Dirección de Inspección y Espectáculos del municipio de Querétaro, ya que a esta dependencia corresponde normar estos actos.

“Efectivamente, este señor cantó una canción que no venía en el listado que ya habían presentado los empresarios, la Dirección de Inspección tendrá que iniciar un procedimiento para poder sancionar y de acuerdo al reglamento aprobado en cabildo, las sanciones pueden ir de los 20 a las 10 mil UMAS, es decir, desde dos mil pesos hasta un millón 140 mil pesos”, dijo.

Expresó que la responsabilidad recae directamente en los organizadores del evento, ya que el incumplimiento se dio por parte de la empresa que contrató al artista, al no respetar el acuerdo previo con las autoridades municipales.

“Es un tema totalmente municipal y que está previsto en la ley, la dirección de Inspección tendrá que iniciar el trámite correspondiente para imponer la sanción específicamente a los encargados de este espectáculo que se dio en el auditorio el fin de semana”.

Recalcó que el procedimiento será llevado a cabo conforme a la normativa vigente en el municipio de Querétaro, donde recientemente se establecieron sanciones más severas para los espectáculos que promuevan la apología del delito o incumplan las condiciones previamente autorizadas.