Pulso GNP 2025 publica guía de objetos permitidos y prohibidos para el festival
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 16:53:59
Querétaro, Querétaro, 25 de octubre del 2025.- El Festival Pulso GNP dio a conocer las reglas de ingreso para su edición 2025, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento programado para este 25 de octubre en el Autódromo de Querétaro. La organización detalló qué artículos podrán entrar al recinto y cuales no estarán autorizados.

Dentro de los objetos permitidos se encuentran bolsos personales que no excedan los 30 por 30 centímetros, así como cangureras o bolsas pequeñas, todas sujetas a revisión. También se permite el acceso con celulares, lentes, gorras, sombreros y tapones auditivos.

Respecto a artículos de higiene y cuidado personal, podrán ingresar pomadas y gloss cerrados para labios, maquillaje en envases de plástico y paquetes de chicles sellados. Los asistentes que requieran medicamentos controlados deberán presentar receta vigente.

En cuanto a dispositivos electrónicos, se aceptan cámaras no profesionales, baterías externas y selfie sticks o bastones con una longitud máxima de 60 centímetros. También se permitirá bloqueador en crema o gel, gel antibacterial de hasta 100 mililitros y una bolsa con agua.

La lista de artículos prohibidos incluye mascotas, armas y cualquier objeto que el personal considere riesgoso, además de cadenas, hebillas grandes, cinturones con estoperoles, recipientes de vidrio, plástico rígido o metal. No estará permitido ingresar cámaras profesionales con lentes intercambiables, trípodes, drones, consolas, instrumentos musicales ni dispositivos como masajeadores o latas de aire comprimido.

Tampoco se permitirá la entrada con alimentos, bebidas, drogas o parafernalia, sustancias inflamables o de aceite, publicidad externa, casas de campaña, sillas, bancos, cobijas o sleeping bags. Quedan excluidos además perfumes, vaporizadores, cigarros cerrados y electrónicos.

El festival recordó que la compra de boletos se encuentra disponible a través de Eticket.

Noventa Grados
