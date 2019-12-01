Ofrecerá Andrea Bocelli un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 20:26:43

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2026.- Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció a través de sus redes sociales que el cantante y músico italiano, Andrea Bocelli, dará un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

“El próximo sábado 18 de abril, en el corazón de la Ciudad de México, Andrea Bocelli ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa”, detalló la mandataria.

Asimismo, indicó que el concierto iniciará a las 19:00 horas, por lo que las personas interesadas en asistir deberán llegar con anticipación.

“Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, aseguró Brugada Molina.