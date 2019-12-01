Michoacán, una experiencia increíble afirma Daniel Elbittar: Sectur

Michoacán, una experiencia increíble afirma Daniel Elbittar: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 19:21:27
Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2025.- Después de meses al aire en México, Latinoamérica y Estados Unidos, la telenovela “Amanecer” llega a su fin este viernes en el horario estelar de Televisa-Univisión. Previo a este capítulo final donde se verá una majestuosa vista del lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio, Daniel Elbittar compartió su experiencia en Michoacán.

A través de las redes sociales de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), el actor compartió para la Secretaría de Turismo del estado (Sectur) y para todo el público, su gusto por haber filmado sus escenas en “el alma de México”.

“La verdad es que la pasamos increíble. En Tzintzuntzan estuvimos grabando en las calles, en el pueblo en el ex Convento, y bueno, grandes locaciones, muy bonitas. Estar en Michoacán fue un sueño hecho realidad”, señala en el video compartido por las redes de la Sectur Michoacán.

Destacó que las locaciones del estado lograron darle vida al melodrama, tal y como él lo mostró a través de distintos videos que compartió por sus redes sociales, donde mostró sus paseos entre escena y escena, tanto en Pátzcuaro como en Tzintzuntzan.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur, recordó que esta producción dirigida por Juan Osorio sirvió como plataforma para visibilizar de manera masiva la gastronomía, los paisajes naturales, las artesanías y la cultura michoacana. El funcionario destacó que Michoacán es el escenario ideal para promocionar el eslogan “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”.

Para ver el video completo, ingresa al siguiente link: https://www.facebook.com/share/r/1A6BqX6vNz/?mibextid=wwXIfr 

Noventa Grados
