“Las Perdidas” ponen en alto el nombre de Guanajuato; serán anfitrionas de la gran fiesta Wicked en la Ciudad de México

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 22:34:38

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2025.- Las famosas “Perdidas”, originarias de León, Guanajuato, continúan poniendo en alto el nombre de su estado Guanajuato, ahora con una participación en un evento internacional. Las reconocidas influencers Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres fueron anunciadas como las anfitrionas oficiales de la gran fiesta de disfraces de Wicked, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

El anuncio fue realizado por las estrellas de la cinta Wicked, Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes en un video difundido en redes sociales compartieron su entusiasmo por contar con el carismático trío leonés en esta celebración especial.

“Estamos muy emocionadas de tener a Wendy, Paola y Karina como anfitrionas en esta fiesta tan importante en México”, expresó Ariana Grande en el mensaje dirigido a sus seguidores latinoamericanos.

La fiesta, inspirada en el mágico mundo de Oz, promete ser una experiencia llena de color, música y glamour, en el marco de la promoción de una de las películas más esperadas del año.

Para Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, esta colaboración representa un nuevo logro en su creciente carrera dentro del entretenimiento, demostrando que su carisma y autenticidad han trascendido fronteras.

El público y sus seguidores celebraron la noticia con el lema “De León a Oz”, destacando el orgullo guanajuatense de ver a Las Perdidas brillar en un evento internacional al lado de grandes figuras de Hollywood.

El evento se realizará en los próximos días en la Ciudad de México, donde se espera la presencia de celebridades, influencers y fanáticos del musical Wicked, en una noche que promete ser inolvidable.