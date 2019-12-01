Hospitalizan a Verónica Castro; se someterá a terapias especializadas para manejo del dolor

Ciudad de México, a 14 de enero de 2026.- La tarde de este miércoles se dio a conocer que la actriz Verónica Castro fue hospitalizada, lo que generó preocupación entre sus colegas y el público.

De acuerdo con la información disponible, la intérprete se encuentra bajo vigilancia médica como medida preventiva, a raíz de un cuadro de dolor relacionado con un accidente ocurrido hace aproximadamente 20 años.

La confirmación del internamiento fue dada a conocer por la periodista Pati Chapoy durante la transmisión del programa Ventaneando. En el espacio se explicó que la hospitalización no respondió a una situación de urgencia, sino a la recomendación de su equipo médico para controlar y atender las molestias físicas que ha venido presentando. Se prevé que la actriz permanezca varios días en observación mientras recibe terapias especializadas para el manejo del dolor.

“Este día, Verónica Castro, con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapia”, señaló Chapoy.

Los problemas de salud que actualmente enfrenta la protagonista de telenovelas tienen su origen en un accidente registrado en 2004, durante la final del programa Big Brother VIP. En aquel entonces, Castro hizo su entrada al foro montada en un elefante, pero el animal se alteró por el ruido del público y provocó una fuerte caída.

El percance le ocasionó fracturas en las vértebras cervicales, lesiones en un brazo y daños severos en la columna, que incluso pusieron en riesgo la movilidad de sus piernas. Años más tarde, en 2007, la actriz fue sometida a una compleja cirugía en la que se le colocó un implante de titanio en la columna, procedimiento que le permitió continuar caminando, aunque con secuelas permanentes.