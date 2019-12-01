'Hoppers' de Pixar lidera taquilla mundial durante el fin de semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 08:28:41

Ciudad de México, 9 de marzo del 2026.- La película animada Hoppers, producida por Pixar, se colocó como el estreno más exitoso del fin de semana en el cine al recaudar 88 millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo con datos publicados por Box Office Mojo, el desempeño del filme la ubica entre los mejores lanzamientos recientes de animación del estudio desde Coco, según información de The Hollywood Reporter.

La cinta, dirigida por Daniel Chong, narra la historia de una joven de 19 años que logra infiltrarse en el mundo animal al ocupar el cuerpo de un castor, con el objetivo de proteger su hábitat natural.

La producción ha recibido comentarios favorables de la crítica, alcanzando 94% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación “A” del público en CinemaScore.

En contraste, la película The Bride!, una reinterpretación del clásico mito de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal, debutó con resultados muy por debajo de las expectativas.

El filme, protagonizado por Jessie Buckley y Christian Bale, recaudó 7.2 millones de dólares en Norteamérica y 6.3 millones en el resto del mundo, para un total global de 13.5 millones.

Por su parte, Scream 7 se mantiene entre las producciones más vistas por segunda semana consecutiva.

En esta ocasión ocupó el segundo lugar de la taquilla, con 17.3 millones de dólares en Norteamérica, acumulando 149 millones de dólares a nivel mundial.