Fallece "El Komanche", streamer salvadoreño fue encontrado sin vida en México

Fallece "El Komanche", streamer salvadoreño fue encontrado sin vida en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 14:45:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, México, a 26 de octubre 2026.- Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como “El Komanche”, fue encontrado sin vida dentro de su casa en Monterrey, Nuevo León.

La muerte del creador de contenido, de 30 años de edad, originario de San Sebastián, El Salvador, fue confirmada por su amigo y agente Byron Reyes, a través de sus redes sociales.

Desde el pasado 25 de octubre surgieron rumores sobre la muerte del streamer; sin embargo, fue Reyes, quien, tras hablar con la familia de Gómez, confirmó la información.

Al corte de esta edición se desconocen las causas de muerte del influencer, quien decidió mudarse a México en 2022.

“El Komanche”, nacido el 27 de septiembre de 1996, apareció en la escena de las redes sociales en 2015, cuando decidió subir contenido relacionado con videojuegos, con el que logró ganar popularidad en las plataformas Twitch y Kick.   

Más información de la categoria
Reportan dos reos muertos dentro de penal "El Castillo", en Mazatlán
Tiroteo en Morelia, Michoacán deja un muerto y un herido
Por robo detienen a dos colombianos; eran indocumentados y ya fueron deportados
En Morelia y Uruapan, Michoacán detienen a cinco personas durante operativos contra el narcomenudeo
Más información de la categoria
Sheinbaum muestra la "L" de Lula; reitera felicitación tras triunfo electoral
Cae en Mexicali, "El Isra" presunto líder criminal de Baja California; es sospechoso del homicidio de dos agentes
FGE Michoacán va contra red de empleados por fraude: Desfalco de más de 8.4 millones llevó a la quiebra a paquetería
Transportistas se concentran en el Estadio Morelos; prevén salir entre las 9:30 y las 10:00 horas