Fallece el actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris; familia confirma la noticia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 08:37:04

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 20 de marzo 2026.- El actor y experto en artes marciales, Chuck Norris, falleció a los 86 años de edad, según confirmó su familia a través de un comunicado.

En el mensaje, los familiares indicaron que el artista perdió la vida durante la mañana del 19 de marzo, mientras se encontraba acompañado por sus seres queridos y en un entorno de paz.

“Con mucho pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris”, se lee al inicio del comunicado.

Cabe señalar que la familia no reveló las causas de su fallecimiento.

Norris fue reconocido a nivel mundial como un símbolo de fortaleza y disciplina, cualidades que lo convirtieron en una figura influyente dentro y fuera de la pantalla.

No obstante, sus seres queridos subrayaron que, en el ámbito personal, fue un hombre dedicado a su familia.

“Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”, expresaron.

Finalmente, los familiares reiteraron su agradecimiento por las oraciones y mensajes recibidos, al tiempo que solicitaron comprensión para atravesar este difícil momento en privado.

Chuck Norris tuvo su auge en el cine en los años 70 tras destacar como campeón mundial de karate.

En Hollywood participó en película como Way of the Dragon”, donde compartió pantalla con Bruce Lee, y se consolidó como estrella en la década de los 80 con sagas como “Missing in Action” y “Delta Force”.