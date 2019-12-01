Corona Capital 2025 confirma fechas, horarios y cartel estelar: Foo Fighters, Linkin Park y Chappell Roan encabezan la edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2025.- La fiesta internacional vuelve a la Ciudad de México: el Corona Capital 2025 se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un cartel que mezcla leyendas del rock y nuevas figuras del pop y la escena alternativa, entre ellas Foo Fighters, Linkin Park y Chappell Roan. La organización y la venta de boletos ya están en marcha; los abonos y pases VIP pronto marcarán el pulso de la temporada de festivales.

Organizado por OCESA y con Corona como patrocinador principal, el festival regresa a su sede tradicional en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde desde hace años se ha montado la infraestructura de escenarios, áreas de comida y zonas VIP. De acuerdo con la producción, la edición 2025 apuesta por “una experiencia más que musical”: comodidades ampliadas, espacios de hospitalidad y una programación curada que reúne a más de 60 proyectos internacionales.

En cuanto al cartel, la propia web oficial lista una mezcla de nombres veteranos y apuestas emergentes. Entre los platos fuertes aparecen Foo Fighters y Linkin Park (colocados en días distintos para abarcar tres jornadas de público diverso), así como actos muy pedidos por el público como Deftones, Vampire Weekend y la sensación pop Chappell Roan. Adicionalmente, en semanas recientes se añadieron actos como Cannons, Arny Magret y Real Estate.

Sobre la logística y las entradas, la venta oficial es a través de Ticketmaster y la sección de Boletos del sitio del festival, donde aparecen distintos tipos de abono: Acceso General (abono 3 días), Comfort Pass, pases de banco (Citibanamex Plus) y el pase premium Corona 100 Club Pass.

Los precios han ido variando por fases: hay registros de fases iniciales con abonos desde $4,490 (fase 1, reportada como agotada en el portal) hasta rangos superiores en fases posteriores; se recomienda confirmar la fase vigente al momento de comprar.

En materia de pagos dentro del festival, es relevante señalar un cambio regulatorio: la Profeco eliminó cargos por el uso de pulseras cashless en eventos masivos en 2025, lo que implica que las comisiones por recarga/reembolso no deberán aplicarse —un punto que beneficia a los consumidores que usan pulseras o sistemas de pago sin efectivo dentro del recinto. La organización ha indicado que implementará medidas para facilitar las compras y el acceso a las zonas de hospitalidad. El País+1

Qué esperar y recomendaciones

Los organizadores han divulgado el mapa oficial del recinto (con ubicación de escenarios, accesos y servicios) y los horarios por día para que el público planifique su recorrido entre escenarios. Por la naturaleza del evento y la capacidad de afluencia, se aconseja llegar con anticipación, revisar rutas de transporte público (metro, metrobús) y considerar hospedaje cercano si se viaja de otra ciudad.

Además, comprobar las políticas de ingreso (tipos de bolsa permitida, documentos, protocolos sanitarios) en la página oficial antes del día del evento.

Contexto y relevancia

Corona Capital se ha consolidado como el principal festival de música internacional en México y uno de los referentes en América Latina: su combinación de bandas legendarias y propuestas emergentes lo convierte en un escaparate para audiencias heterogéneas, y su regreso anual es un termómetro de tendencias musicales internacionales. Para esta edición, la mezcla de nostalgia (bandas consagradas) y apuestas de la nueva ola pop promete atraer audiencias de todas las edades.

Los abonos y los pases especiales están a la venta en Ticketmaster y en la sección de Boletos del sitio oficial; consulte la disponibilidad de fases y la guía de horarios para elegir día y escenario.