Cancelan concierto de C-Kan en Querétaro por apología a la violencia

Querétaro, Querétaro, 13 de enero del 2026.- Por incumplir el Reglamento de Espectáculos vigente, al contener canciones que promueven la apología del delito, lo cual contraviene los acuerdos y disposiciones establecidos para este tipo de eventos, el concierto de José Luis Maldonado Ramos, conocido como C-Kan fue cancelado por el municipio de Querétaro.

A través de un comunicado tanto del representante del rapero, compositor, productor y actor mexicano como del Ayuntamiento, se informó que la presentación que tendría el próximo 16 de enero en el Teatro Metropolitano se cancelaba.

El Municipio de Querétaro refirió que la cancelación se determinó luego de que dentro del set list entregado por los organizadores a la Dirección de Inspección y Espectáculos se identificaron canciones con letras que hacen referencia explícita a conductas delictivas, uso de armas, violencia y la exaltación de figuras vinculadas al crimen, lo cual contraviene lo establecido en el Reglamento de Espectáculos y por lo que se determinó que el evento no resultaba procedente en un espacio público municipal.

Con esta medida, el Municipio de Querétaro busca prevenir la apología del delito en eventos públicos y cuidar la convivencia social, en especial la de niñas, niños y jóvenes, al tiempo que refrenda su compromiso de evitar y erradicar la promoción de contenidos que glorifiquen o enaltezcan actos delictivos o figuras vinculadas al crimen.

Por lo que los organizadores de la presentación detallaron que si la compra se hizo en línea, se realizará el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que se adquirieron los boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por la institución bancaria con la que se hizo la compra, pero si la compra fue a través de puntos e-ticket se podrá solicitar el reembolso en el mismo lugar en donde se realizó la compra a partir del 16 de enero y para las devoluciones es necesario dirigirse al link http://eticket.com.mx/hc/es-mx/requests/new o pueden ingresar a la sección de “Ayuda” dando clic en la opción “Contacto” de la página web www.eticket.mx.