Bad Bunny gana Álbum del Año en los Latin Grammy y se lleva cinco premios; Karol G y Alejandro Sanz sorprenden en la gala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 08:35:29

Las Vegas, Estados Unidos, 14 de noviembre del 2025.- El artista puertorriqueño Bad Bunny hizo historia este jueves al ganar por primera vez el Latin Grammy a Álbum del Año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, en una ceremonia marcada por grandes sorpresas.

El interprete, favorito de la noche, obtuvo cinco premios de las 12 nominaciones que tenía, incluyendo Mejor Interpretación Urbana, Mejor Canción Urbana, Mejor Interpretación de Reguetón y Mejor Álbum de Música Urbana.

Una de las mayores sorpresas fue en la categoría de Grabación del Año, donde el español Alejandro Sanz rompió los pronósticos y ganó con su tema Palmeras en el jardín.

Por su parte, Karol G se llevó el premio a Canción del Año por Si antes te hubiera conocido, éxito que también ganó como Mejor Canción Tropical, reconocimiento que compartió con Edgar Barrera. Con este triunfo, el compositor mexicano igualó el récord de 29 Latin Grammy acumulados por Residente.

Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, segundos más nominados de la noche, ganaron cinco de los diez premios a los que aspiraban, incluyendo Mejor Canción Alternativa, Mejor Canción Pop y Mejor Álbum de Música Alternativa.

Su presentación, una de las más llamativas, mostró su peculiar estética con corazones rojos y gorros azules. “Esta noche los Grammy son nuestros”, celebró Amoroso en el escenario.

La mexicana Paloma Morphy fue reconocida como Mejor Artista Nueva, y aprovechó su discurso para motivar a quienes buscan difundir su música: “Algún día puedes acabar en los Grammy”.

La gala abrió con una presentación llena de color a cargo de Edgar Barrera, Grupo Frontera, Carlos Santana y Maluma.

Más de una docena de artistas desfilaron por el escenario, entre ellos Bad Bunny, Karol G, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Nathy Peluso, Rauw Alejandro, Carín León y Kacey Musgraves.

El español Raphael también tuvo un momento especial al interpretar Qué sabe nadie y Mi Gran Noche, mientras que Los Tigres del Norte incluyeron imágenes de la comunidad migrante en Estados Unidos durante su número musical.

Entre otros galardones destacados, Alejandro Sanz ganó además Mejor Álbum Pop Contemporáneo, Las Migas obtuvieron Mejor Álbum Flamenco y el valenciano Rafael Serrallet ganó en la categoría Instrumental.

La noche también marcó un logro para Aitana, quien consiguió su primer Latin Grammy por el Mejor Diseño de Empaque de su álbum Cuarto Azul.