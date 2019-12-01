Actor de Televisa se encuentra en situación de calle con todo y mascotas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 12:50:54

Ciudad de México, a 20 de octubre 2025.- El actor de Televisa, Alejandro Landeros fue captado en video mientras vive en situación de calle junto a sus mascotas.

Según versiones que circulan en redes sociales, el ex personaje de la telenovela ‘Rosa Salvaje’ se quedó sin trabajo, por lo que ahora habita en las calles de la colonia Condesa en la Ciudad de México.

La cuenta de X @LaRomaMX publicó un video n donde se puede observar al famoso actor Alejandro Landero está sentado en una banca en un parque de la colonia Condesa donde ha intentado sobrevivir junto a sus cuatro gatos y a su perrita.

De acuerdo con la señora Verónica, una vecina de la colonia, el actor solicitó que alguno de los habitantes de la zona le de alojamiento por un mes, en lo que “estabiliza su situación”, ya que lleva varias noches dormido en la intemperie.

Alejandro Landero es reconocido en el ámbito de las telenovelas, particularmente conocido por sus roles en producciones icónicas como Rosa salvaje (1987), Vivir un poco (1985) y Pasión y poder (1988).