Actor de Televisa se encuentra en situación de calle con todo y mascotas

Actor de Televisa se encuentra en situación de calle con todo y mascotas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 12:50:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 20 de octubre 2025.- El actor de Televisa, Alejandro Landeros fue captado en video mientras vive en situación de calle junto a sus mascotas.

Según versiones que circulan en redes sociales, el ex personaje de la telenovela ‘Rosa Salvaje’ se quedó sin trabajo, por lo que ahora habita en las calles de la colonia Condesa en la Ciudad de México.

La cuenta de X @LaRomaMX publicó un video n donde se puede observar al famoso actor Alejandro Landero está sentado en una banca en un parque de la colonia Condesa donde ha intentado sobrevivir junto a sus cuatro gatos y a su perrita.

De acuerdo con la señora Verónica, una vecina de la colonia, el actor solicitó que alguno de los habitantes de la zona le de alojamiento por un mes, en lo que “estabiliza su situación”, ya que lleva varias noches dormido en la intemperie.

Alejandro Landero es reconocido en el ámbito de las telenovelas, particularmente conocido por sus roles en producciones icónicas como Rosa salvaje (1987), Vivir un poco (1985) y Pasión y poder (1988). 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a los dos baleados en Uruapan, Michoacán; uno murió en el hospital
Cae novia de líder criminal de Tláhuac y 3 personas más en posesión de cientos de estupefacientes
Asesinan a Bernardo Bravo, líder agrícola de Apatzingán: Silencian a la voz más valiente del limón en Michoacán
Hallan sin vida al tránsito Juan Antonio Medina Juárez, privado de la libertad en agosto
Más información de la categoria
En solo 7 minutos se roban piezas invaluables del museo de Louvre en París; es el más grande robo en un siglo
Asesinan a Bernardo Bravo, líder agrícola de Apatzingán: Silencian a la voz más valiente del limón en Michoacán
Trafico de estupefacientes "duros" en Morelia, la realidad en la capital de Michoacán; solo en septiembre se aseguran 12 mil dosis
García Harfuch comparecerá ante el Senado de la República el próximo martes
Comentarios