Yarabí Ávila llama a universidades del país a defender la autonomía de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- Ante las recientes modificaciones legales que afectan el autogobierno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González hizo un llamado a las autoridades universitarias y comunidades académicas de instituciones públicas del país para cerrar filas en defensa de la autonomía nicolaita.

A través de un pronunciamiento fechado este 13 de noviembre, la presidenta del Consejo Universitario denunció lo que calificó como una embestida sistemática y articulada entre el Poder Ejecutivo estatal, el Poder Legislativo de Michoacán y un sector del Poder Judicial de la Federación contra la autonomía de la máxima casa de estudios.

Ávila González señaló que el Decreto número 550, promulgado el pasado 4 de noviembre, representa un retroceso democrático, debido a que modifica los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley Orgánica de la UMSNH para suspender la elección democrática de la Rectoría hasta el proceso 2031-2035.

Explicó que, en sustitución del mecanismo de elección establecido, se pretende imponer una Comisión de Rectoría integrada por ocho personas para el periodo 2027-2031, además de recuperar un reglamento decimonónico expedido en 2010.

La rectora rechazó los argumentos utilizados por los legisladores para justificar la modificación, al asegurar que el Consejo Universitario aprobó formalmente, el 2 de noviembre, el Reglamento de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector, antes de la publicación del decreto.

Asimismo, sostuvo que el Poder Legislativo no cuenta con facultades constitucionales para intervenir en las decisiones internas de una universidad autónoma, mientras que acusó a algunos jueces del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, de actuar sin independencia e imparcialidad frente a este conflicto.

En su mensaje, recordó que la autonomía universitaria forma parte de la historia de la institución desde 1917, cuando se formalizó la creación de la Universidad Michoacana con libertad de gobierno y enseñanza, y evocó los acontecimientos de 1963, cuando la comunidad nicolaita defendió sus instalaciones y su derecho a la libre discusión de las ideas ante la intervención del poder público.

Advirtió que lo ocurrido en Michoacán podría representar un precedente para otras instituciones de educación superior del país, pues consideró que, si un Congreso estatal puede modificar por decreto la elección democrática de una universidad autónoma, el autogobierno de otras casas de estudio también podría quedar en riesgo.

Por ello, convocó a rectoras, rectores y comunidades universitarias a expresar su respaldo mediante pronunciamientos institucionales y muestras de solidaridad, al tiempo que aseguró que la Universidad Michoacana no cederá ante presiones políticas ni intereses de coyuntura.

Finalmente, afirmó que la defensa de la autonomía debe realizarse con firmeza, argumentos y apego a la ley, al considerar que está en juego no solamente el futuro de la UMSNH, sino la libertad de pensamiento y el autogobierno de las universidades públicas de México.