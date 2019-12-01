Uruapan, Michoacán, a 24 de noviembre de 2026.- Teniendo como tema central la “Vinculación y extensión con los sectores” se desarrolló el quinto Foro Informativo Nicolaita, con la asistencia de las candidatas y candidatos a la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Ante estudiantes, docentes y administrativos de diversas dependencias con sede en el municipio de Uruapan se realizó la actividad organizada por la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector de la casa de estudios, en donde las y los aspirantes participaron en igualdad de condiciones de tiempo.

En este marco, entre las acciones planteadas por el doctor Jaime Espino Valencia, expuso fortalecer el servicio social, las prácticas profesionales y los proyectos de intervención comunitaria, construir una relación estrecha con los sectores productivos y empresariales para identificar necesidades, desarrollar proyectos conjuntos y fortalecer la pertinencia de la oferta educativa, ampliar la presencia de la Universidad en los municipios y comunidades mediantes actividades culturales, artísticas, deportivas, y recreativas, generar alianzas estratégicas con gobiernos municipales, empresas, organizaciones e instituciones educativas, así como el impulso de una política de divulgación científica, y fortalecimiento de mecanismos de transferencia tecnológica.

En tanto, la doctora Erika Jenny González Mejía, dentro de los compromisos establecidos señaló que se invertirá en la construcción de un nuevo edificio para atender el crecimiento de la matrícula en la Unidad Profesional de Uruapan, y se habilitará con equipamiento sus aulas, se implementará un programa de fortalecimiento para el deporte, se implementarán las caravanas de salud y prevención de enfermedades, se abrirá una Oficina de Servicio Social y de Vinculación Empresarial, Jurídica y Comunitaria y se reforzará la investigación en ciencia aplicada, además de dar continuidad al programa de contratación definitiva de docentes, aunado a ello, precisó que se reforzará la seguridad del campus universitario.

En dicho eje, la doctora Laura Leticia Padilla Gil, propuso fortalecer la colaboración institucional con los tres órdenes de gobierno, impulsar equipos interdisciplinarios de investigación aplicada, planteó conectar el talento científico nicolaita con el diseño de políticas públicas y soluciones territoriales, comentó que se constituirá el Sistema Integral de Observatorio Nicolaita, una red científica y tecnológica de vanguardia orientada al monitoreo, generación de datos de alta precisión y análisis estratégicos en tiempo real sobre las dinámicas territoriales y sociales de Michoacán y el país, la creación del programa Universidad en Territorio, así como un servicio social con impacto comunitario, y una Red Global de Egresados y Compromiso Ambiental.

Por su parte, el doctor Hugo Rojas Figueroa, indicó que se impulsará la pertinencia curricular mediante Consejos Sectoriales de Actualización Académica, se instalarán mesas permanentes de diálogo con representantes de los sectores productivo, colegios de profesionistas e investigadores de la UMSNH, se impulsará un modelo de vinculación intrainstitucional y externo, se suscribirán convenios interinstitucionales sujetos a metas anuales, medibles y de evaluación, propuso consolidar un programa único de servicios tecnológicos y certificación territorial, planteó impulsar la educación continua y certificación de competencias, y establecer convenios con gimnasios y centros deportivos privados para otorgar pases accesibles al estudiantado.

En su turno, el doctor Miguel Ángel Villa, entre sus principales propuestas destacó revisar, evaluar y dar seguimiento a los convenios institucionales, generar nuevas alianzas con distintos sectores y fortalecer el servicio social. Asimismo, planteó impulsar la extensión universitaria mediante una mayor presencia de Unidades Profesionales y la descentralización de la oferta educativa en el estado, de igual forma, subrayó la importancia de la rendición de cuentas, la optimización de los recursos y la generación de proyectos estratégicos, así como impulsar una universidad moderna pero responsable, al tiempo que precisó que todo lo que se hace en la UMSNH en términos de docencia, investigación y difusión cultural tiene que llegar a la sociedad.

En su participación, el doctor Memo Salas, propuso fortalecer los espacios para prácticas profesionales, conectar el talento del alumnado con empresas, productores, instituciones y gobiernos, impulsar proyectos estudiantiles y experiencias que permitan a las y los jóvenes incorporarse al mundo laboral sin tener que abandonar sus lugares de origen. De igual forma, propuso que la institución no se limite a formar profesionistas sino que acompañe a sus egresados. También anunció su compromiso de impulsar un nuevo modelo de cooperativismo que genere alternativas y oportunidades para los estudiantes, sostuvo que el compromiso nicolaita debe reflejarse en resultados concretos y en una Universidad presente en todo Michoacán.