UPQ celebra su 20 aniversario; rectora reafirma compromiso con la formación de talento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 14:16:11

Querétaro, Querétaro, a 26 de febrero 2026.- Al conmemorar el 20 aniversario de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) Diana Yadira Pérez Mejía, rectora del plantel, reafirmó su compromiso con la formación de talento, la innovación y la vinculación estratégica con el sector productivo.

Destacó que, aunque dos décadas pueden parecer poco para una institución, han sido suficientes para consolidarse como referente de educación superior en el estado y en el país.

“Han sido 20 años para mejorar vidas, impulsar talento y demostrar que en Querétaro podemos formar profesionistas capaces de competir a nivel global”.

Recordó que la universidad nació con una visión clara: ofrecer educación superior pertinente, cercana a la industria y orientada a la práctica, con un fuerte sentido de responsabilidad social. Subrayó que el crecimiento de la UPQ no ha sido por inercia, sino por decisiones estratégicas: apostar por la innovación, la investigación aplicada y la formación integral, además de fortalecer la relación con empresas y clústeres.

“Hoy podemos decir con firmeza que esta universidad es resultado del esfuerzo compartido entre gobierno, academia e industria por ello agradecemos el respaldo de la Secretaría de Educación y del gobernador Mauricio Kuri en el impulso al desarrollo institucional”.

Reconoció a los estudiantes como la razón de ser de la universidad y cada logro académico, cada certificación y cada reconocimiento externo tiene sentido porque impacta en su desarrollo profesional y personal.

Agradeció a los docentes por sostener la calidad académica y a las empresas aliadas por abrir sus puertas a proyectos conjuntos que fortalecen la competitividad del estado.

“El 20 aniversario no es una meta, sino un punto de partida; el entorno actual exige instituciones más ágiles, innovadoras y comprometidas con la sostenibilidad, la evolución digital y el desarrollo social. La UPQ está preparada para asumir este reto con responsabilidad y carácter”.

La celebración, reafirmó, no es solo un campus, sino una comunidad que seguirá formando líderes, impulsando proyectos y fortaleciendo la vinculación estratégica.

Una vez cardenal, siempre cardenal: Martha Elena Soto

En el marco de la celebración por los 20 años de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), la titular de la Secretaría de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón, destacó el papel de la institución como motor indispensable para el desarrollo educativo y tecnológico de la entidad.

Recordó con emoción su paso por la universidad como rectora en 2015, cuando la UPQ aún era una institución joven.

“En aquellos días la universidad era un tesoro que muy poquitos conocían. Nos propusimos dejar de ser una opción para convertirnos en la opción, y logramos consolidarla como la segunda fuerza de educación superior en el estado, solo por debajo de la UAQ”.

Reconoció el liderazgo de la actual rectora, Diana Yadira Pérez Mejía, y el prestigio que la universidad ha alcanzado a nivel nacional.

“Hoy la UPQ ocupa con orgullo un lugar muy importante dentro del ranking de las mejores universidades y marca el paso del futuro con nuevas ingenierías como ciencia de datos e inteligencia artificial”.

Subrayó que la UPQ ya no es solo una escuela en el mapa, sino el centro del ecosistema tecnológico de Querétaro.

“Me llena de orgullo ver cómo esta casa sigue fortaleciéndose y abriendo horizontes para nuestros Cardenales. Aprendí de los alumnos que cuando hay talento no hay límites, y de los docentes que no solo enseñan, sino que inspiran y acompañan vidas. Felices 20 años, Universidad Politécnica de Querétaro. Una vez cardenal, siempre cardenal”.