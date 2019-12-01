Universidad Tecnológica de Querétaro abre convocatoria para maestrías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 08:38:54

Querétaro, Querétaro, 20 de enero del 2026.- La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) abre su convocatoria para el proceso de admisión septiembre-diciembre 2026 dirigida a quienes deseen cursar los programas educativos de Posgrado en Competencias Profesionales.

El registro se puede realizar en línea, del 19 de enero y hasta el 28 de mayo, a través del link: https://siil.uteq.edu.mx/Sistema/Resource/Externos/Posgrado/RegPos2021.aspx; este indispensable para realizar el curso propedéutico que se llevará a cabo del 05 de junio al 04 de julio.

Esta Universidad oferta las siguientes maestrías: en Ingeniería para la Manufactura Inteligente; en Economía Circular con especialidad en Proyectos Sustentables y en Dirección Logística y Cadena de Suministro Sostenible.

Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse vía mensaje de WhatsApp en el 442 139 1769 o al correo electrónico posgrado@uteq.edu.mx.