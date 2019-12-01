UMSNH realizará el III Congreso Internacional en Ciencias Jurídicas; se invita a participar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 11:39:58

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- Del 25 al 27 de marzo próximos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) llevará a cabo el III Congreso Internacional en Ciencias Jurídicas, que tendrá como sede el Centro Cultural Universitario (CCU) bajo el lema “Repensando el Estado desde lo local”.

Organizada por el Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas que ofrece la casa de estudios, dicha actividad se presenta como un espacio de reflexión académica e institucional para redefinir el papel del Estado frente a las actuales crisis de confianza, colocando a los gobiernos locales en el centro del análisis.

El encuentro convoca a investigadoras e investigadores, profesorado, estudiantes de doctorado, maestría, licenciatura y preparatoria que desarrollan estudios en ciencias sociales, derecho, humanidades, filosofía y arte, así como organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, funcionariado público, legisladoras, legisladores, autoridades electorales y organismos autónomos.

Busca entre otros aspectos, generar un espacio de diálogo interdisciplinario e internacional que permita analizar y cuestionar el marco jurídico e institucional que regula a los gobiernos locales, formular propuestas concretas para fortalecer las capacidades institucionales municipales, profesionalizar el servicio público, combatir la corrupción y mejorar la calidad democrática, así como construir redes de colaboración entre academia, autoridades, sociedad civil y ciudadanía.

El evento académico se articula en cinco ejes transdisciplinarios: Gobernanza democrática y transformación digital; Seguridad, protección civil y justicia comunitaria; Desarrollo territorial sostenible e infraestructura para el bienestar; Inclusión social y desarrollo humano integral; Hacienda pública local y tributación para el desarrollo.

Se puede participar mediante ponencias orales, concurso de carteles científicos para estudiantes de bachillerato y de licenciatura con premios hasta cinco mil pesos, y concurso de pitch en video para alumnas y alumnos de posgrado con premios de hasta tres mil pesos, el cierre de la recepción de trabajos es el 13 de marzo. Es importante mencionar que la entrada es gratuita.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden dirigirse a los teléfonos (443) 219 8875 y (443) 166 8298, o bien al correo electrónico: congreso.ciencias.juridicas@umich.mx, así como al sitio: https://cicjumich.mx/