UMSNH destaca por la agenda enfocada a combatir la violencia de género

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) desarrolló decenas de actividades en cada una de las unidades académicas y administrativas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyas acciones convocaron la participación de toda la comunidad, en donde se coincidió en la necesidad de seguir impulsando las estrategias que promueven la Cultura de Paz, que empatan con el Plan Michoacán creado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con el respaldo de directoras y directores, la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González llevó a cabo una jornada intensa de acciones que forman parte de la política universitaria que se promueven desde el primer día de gestión, así como de las tareas encomendadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde las y los estudiantes, docentes y trabajadores, participaron en el segundo día de actividades de la Semana Nicolaita por una vida Libre de Violencia para las Mujeres.

En este marco, se llevó a cabo la actividad denominada “Zapatos naranja, por la memoria de las que nos faltan”, en donde la comunidad estudiantil, docente y administrativa participó activamente. Además en las dependencias académicas y administrativas ubicadas en Morelia, Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Huetamo se desarrollaron diversas actividades como charlas, ponencias, círculos de lectura, exposición de carteles, entre otras.

Cabe señalar que hasta el próximo viernes 28 de noviembre la Universidad Michoacana continuará con el programas de actividades, entre ellas, el encendido simbólico “Luces por la no violencia”, la implementación del muro colectivo “Vivas, libres y unidas”, el Cine por la Igualdad, así como la actividad “Día Naranja en mi Facultad”, y el performance colectivo “Vivas, libres y unidas”.