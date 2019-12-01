Supervisa Luis Nava unidades de Transporte Escolar en San Juan del Río, Querétaro

Supervisa Luis Nava unidades de Transporte Escolar en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 14:33:58
San Juan del Río, Querétaro, 19 de septiembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, supervisó la operación del servicio de Transporte Escolar en el municipio de San Juan del Río, con el objetivo de garantizar la seguridad de 995 niñas, niños y adolescentes que diariamente utilizan este servicio para acudir a sus escuelas gracias a las 69 rutas.

“Lo más importante es la seguridad de nuestras y nuestros estudiantes. Queremos que las familias tengan la certeza de que sus hijos viajan en condiciones adecuadas, con operadores capacitados y vehículos en buen estado. Además, buscamos contribuir a la economía de los hogares, ya que este servicio representa un ahorro importante en traslados y brinda tranquilidad a los padres de familia”, señaló. 

Como parte de la supervisión, Luis Nava realizó el recorrido habitual de una de las rutas que salen de la secundaria Antonio Caso en el Centro del municipio, por lo que esta acción permitió fortalecer la confianza en el servicio y dar seguimiento a las necesidades de las y los usuarios.

El titular de SEDESOQ destacó que el transporte escolar representa un apoyo fundamental para las familias de San Juan del Río, ya que brinda seguridad, ahorro y certeza en el traslado de sus hijos para que continúen con sus estudios y que la distancia no sea un impedimento para desarrollarse.

