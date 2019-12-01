Sin presencia del magisterio michoacano, en la Ciudad de México: SEE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 12:06:31
Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2025.- No hay presencia del magisterio michoacano en la Ciudad de México, ante el paro nacional y movilización que se convocó hace más de dos semanas. Con ello se refleja el compromiso de las maestras y maestros de la entidad, informó la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Las autoridades estatales mantienen la apertura de diálogo y hay mesas instaladas para escuchar y atenderlos. Asimismo, se avanza en la dignificación de la labor docente con más de 29 mil acciones de justicia laboral a favor de maestras y maestros. 

Gracias al trabajo que realizan más de 72 mil docentes y trabajadores de la educación en todas las regiones de Michoacán, se avanza con paso firme a favor de la formación de niñas, niños y jóvenes en el estado, puntualizó la dependencia educativa.

Noventa Grados
