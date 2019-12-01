Sin contratiempo, se llevan acabo actividades académicas en la Universidad Michoacana

Sin contratiempo, se llevan acabo actividades académicas en la Universidad Michoacana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 11:34:20
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Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Las actividades académicas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se llevan a cabo sin contratiempo alguno por medio del sistema virtual, priorizando el derecho a la educación de las y los alumnos, reportan directivos de escuelas, facultades, institutos y unidades profesionales, y destacan que las clases se imparten en los horarios establecidos a través de la plataforma digital Google Meet, haciendo uso de correos electrónicos institucionales. 

En este sentido, el secretario Académico de la Máxima Casa de Estudios, Antonio Ramos Paz, reconoció el compromiso de las y los docentes de cumplir en tiempo y en forma con las actividades que desarrollan frente a las alumnas y alumnos haciendo uso de las plataformas tecnológicas, abonando de esta manera al cumplimiento de los objetivos planteados en cada uno de los programas educativos desde el bachillerato hasta posgrados, mismos que cuentan con estándares de calidad validados por organismos acreditadores.

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