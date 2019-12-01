Seleccionan a dos estudiantes queretanos para evento nacional de filosofía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 13:17:32

Querétaro, Querétaro, a 26 de febrero 2026.- Dos estudiantes del Plantel 5 del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (Cobaq), que se ubica en Cadereyta, fueron seleccionados para participar en un evento nacional de filosofía, informó el director general de la institución, León Enrique Bolaños.

Destacó que los jóvenes han sido acompañados y asesorados tanto por el personal docente como por los directivos del plantel.

“Les deseamos el mayor de los éxitos y suerte. Han estado recibiendo apoyo académico y directivo para su preparación”.

Señaló que, la competencia será en el mes de mayo en Varsovia, Polonia y esta participación refleja el talento que se genera en los distintos planteles del Cobaq.

“El colegio participa en muchos eventos a nivel estatal, nacional e internacional, y siempre surgen jóvenes destacados en diversas ramas técnicas, artísticas y culturales”.

Recordó que el mismo Plantel 5 tuvo recientemente un finalista mundial en química, quien compitió en Dubái en 2024.

“Son más de 35 mil jóvenes que forman parte del Cobaq y que participan de manera permanente en actividades deportivas, artísticas y culturales. Este nuevo logro confirma la calidad y el compromiso de nuestra comunidad estudiantil”.

Recordó que el estudiante Edwin Luna Pérez, de sexto semestre del Cobaq Plantel 5 Cadereyta, obtuvo medalla de bronce en la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía, Fase Nacional, realizada en la Universidad Iberoamericana Puebla. En el certamen participaron más de 300 estudiantes de 14 estados del país.

La Olimpiada, organizada por la Preparatoria IBERO Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, consistió en la elaboración de un ensayo filosófico para analizar un problema social desde una perspectiva crítica y argumentativa. Los ganadores podrán participar en la Olimpiada Internacional de Filosofía, que se realizará en mayo de 2026 en Varsovia, Polonia.