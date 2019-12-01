Secundaria Epigmenio González representará Querétaro en Concurso Nacional de Escoltas

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- La secundaria general “Epigmenio González”, perteneciente a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), ganó el derecho de representar a Querétaro en el Concurso Nacional de Escoltas, a celebrarse en la Ciudad de Puebla, los próximos 20, 21 y 22 de febrero de 2026, al resultar ganadora de su categoría, durante la XLIV edición estatal del tradicional Concurso de Escoltas de Bandera Nacional.

A decir de la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, este concurso, de alto nivel competitivo y espíritu patriótico de las instituciones participantes, fortalece los valores cívicos y de respeto a los símbolos patrios entre la niñez queretana, promoviendo también la disciplina, la cultura y el trabajo en equipo, a través de la práctica de la Escolta a la Bandera Nacional.

“Este el certamen, que busca fomentar el amor y el respeto a los símbolos patrios, es de gran importancia, ya que los símbolos patrios son un elemento en común que une a los ciudadanos de un país, y ayudan a los estudiantes a desarrollar un sentido de pertenencia y orgullo por su patria”, detalló.

Dicho concurso se llevó a cabo instalaciones del Colegio Salesiano de Querétaro “Marciano Tinajero y Estrada”, y fue organizado por el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario XXII/a Zona Querétaro, en donde participaron 47 escoltas de diferentes grados educativos: 18 de primarias, 21 de secundaria, siete de preparatoria y una de educación superior; y en el que también la Telesecundaria “Tenoch” de la USEBEQ obtuvo el segundo lugar de su categoría.

 

