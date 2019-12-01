Se posiciona UAQ en Top 10 de las instituciones con más certificaciones de calidad CIEES

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) es la Institución de educación superior con más licenciaturas acreditadas en la región, resultado de una trayectoria sostenida de diagnóstico, proyección y mejora permanente, esto luego de que los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) la situaron como una de las academias con más opciones de profesionalización acreditadas a nivel nacional.

De 2020 a 2025, la UAQ alcanzó 44 carreras con reconocimiento de calidad en los Comités de: Artes, educación y humanidades; Ciencias de la salud; y Ciencias naturales y exactas, lo que la coloca como referente universitario en esta zona del bajío y en el grupo de los 10 centros de formación de grado con más certificaciones en el país, informó la secretaria de Planeación y Gestión Institucional, María Antonieta Mendoza Ayala.

Explicó que este logro deriva de la participación ininterrumpida de la UAQ en los procesos impulsados por los CIEES, mismos que examinan el desempeño académico mediante pares especializados. Dichas revisiones consideran indicadores relacionados con la instrucción docente, el acompañamiento al estudiantado, la infraestructura, la vinculación profesional y el seguimiento a personas egresadas.

Afirmó que mayoría de los mapas curriculares de estudio analizados obtuvo acreditaciones por cinco años, lo que confirma el cumplimiento sostenido de parámetros de distinción; además durante el último periodo se integraron nuevas licenciaturas a este listado, al tiempo que se reforzaron los mecanismos de reacreditación, garantizando la continuidad de los proyectos de perfeccionamiento y la actualización constante de los contenidos educativos.

Aseguró que la preeminencia de la UAQ en la geografía local se explica por una directriz organizacional que articula el trabajo de facultades, direcciones y cuerpos colegiados, quienes ajustan sus operaciones de acuerdo con los tiempos de auditoría y vigencia de cada programa. Esta coordinación ha permitido que la Universidad mantenga el primer lugar estatal en cuanto al total de rutas de aprendizaje con aval externo.

Mencionó que dicho esfuerzo se inscribe directamente en el Plan Institucional de Desarrollo 2024-2027 (PIDE), instrumento que orienta el crecimiento de la Universidad Autónoma de Querétaro con una visión estratégica. Este marco se enfoca en consolidar la calidad académica y el impacto social del de la Universidad, principalmente en el fortalecimiento de los programas educativos, la ampliación de su oferta y la optimización de los procesos de mejora continua derivados del seguimiento a las evaluaciones externas.

Reconoció que los retos para la Autónoma queretana se centran en lograr la revalidación integral de la UAQ y en avanzar en la revisión de al menos 14 propuestas pedagógicas adicionales de áreas como Artes, Filosofía e Ingeniería, con lo que se busca ampliar su cobertura de competitividad escolar y fortalecer su papel como motor educativo y social en la entidad, cantidad que dependerá de las gestiones que realice cada facultad.

Cabe recordar que los CIEES son un organismo dedicado al aseguramiento de los estándares de alta categoría de las estructuras educativas e instituciones de enseñanza profesional; está integrado por ocho comités, los cuales implementan una metodología de evaluación de tres etapas que abordan ejes como: Fundamento y diseño, Estrategia de formación, Gestión de la formación y Resultados del programa educativo, bajo criterios que abarcan compromiso con la responsabilidad social, inclusión y vanguardia, entre otros.