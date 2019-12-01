Se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre el Recoelectrón Universitario 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 18:46:27
Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Este próximo 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo una edición más del Recoelectrón Universitario que realiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo que se invita a la comunidad nicolaita, así como a la población en general a participar activamente en esta actividad en favor del medio ambiente. 

El centro de acopio se instalará en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, a un costado de las instalaciones de Radio Nicolaita en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas en las fechas antes mencionadas. 

A través del Recoelectrón se busca dar un adecuado manejo a los aparatos electrónicos y eléctricos que están en desuso, contribuyendo de esta manera a evitar la contaminación que pudieran generar. 

Algunos de los artículos que se estarán recibiendo son computadoras, reguladores, consolas, taladros, tablets, mouse, teclados, celulares, laptops, impresoras, discos duros, tarjetas electrónicas, cargadores,  televisores, scanners, módems, pulidoras, herramienta eléctrica, estéreos, radios, por mencionar algunos productos.

