Se concreta alianza inédita para impulsar la paz a través de una política cultural en Michoacán; Secretaría de Cultura del Gobierno de México, UMSNH y UNESCO México signan convenio

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con la presencia del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) México como testigo de honor, concretaron una alianza inédita para implementar una estrategia territorial para la construcción de paz en la entidad desde la cultura, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En este marco, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, acompañada por la directora general de Formación y Gestión Cultural, Lucina Jiménez López, firmó un Convenio de Colaboración con la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, que contó con la participación de Andrés Morales Arciniegas, representante de la UNESCO en México.

Durante su participación, Claudia Curiel subrayó que el acuerdo traduce en política pública concreta inquietudes que las comunidades michoacanas expresaron en los procesos de diálogo territorial.

Consideró que es muy importante dotar de distintas herramientas que fortalecerán las acciones que se llevarán a cabo. “Que no sea una visión que trajimos del centro, sino al revés, que se detone desde las propias comunidades de Michoacán, con un acompañamiento de herramientas y capacidades, y por eso se pidió, de manera puntual, desarrollar una capacitación, ahora es un Diplomado pero van a haber talleres presenciales, y todas las convocatorias con una visión de que la cultura se construye, transforma y cohesiona”.

Por su parte, la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, agradeció la presencia de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel, así como del representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, tras referir que el convenio que hoy se signó constituye una acción prospectiva, “estamos aquí para sellar ese pacto con el futuro, para darle voz a las comunidades y para construir caminos de paz desde la cultura”.

Sostuvo que en un Michoacán que anhela tranquilidad, que busca reconciliación, que necesita esperanza, la cultura es medicina del alma, es puente de diálogo y es semilla de futuro. De igual forma, refirió que dicho convenio llena de orgullo, responsabilidad y compromiso a la casa de estudios, tras referir que el inicio de una colaboración amplia que profesionalizará al sector cultural michoacano, que llevará cursos-taller a todo el territorio estatal.

“Que fortalecerá capacidades locales, que generará redes de cultura comunitaria y, estoy segura, que muchas acciones más, que constituirán un bálsamo sanador y reconstituyente del tejido social michoacano”.

Destacó que a través del acuerdo, con la presencia de la UNESCO en México, se consolida un triángulo virtuoso, con la Universidad y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, tres instituciones, que comparten una misma causa que, es la cultura como derecho humano, como herramienta de desarrollo y como instrumento de paz.

Ávila refrendó que la UMSNH es aliada estratégica en la construcción de políticas públicas culturales desde lo local. “Un saludo y un mensaje a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la Universidad Michoacana estamos listas y listos para seguir apoyando al Plan Michoacán”, enfatizó.

En su turno, la directora general de Formación y Gestión Cultural, Lucila Jiménez, precisó que, formar Cultura de Paz, requiere de una mirada interdisciplinaria, intersectorial, conocimientos, valores, estrategias y recursos que permitan convertir el riesgo y el miedo en resiliencia, en prevención, en restauración, en cambio individual y colectivo.

“Compartir procesos pedagógicos donde la memoria y la tradición entendida como expresión contemporánea y las artes, pero sobre todo la cultura de las comunidades, pueden ser el impulso ético y generoso para las juventudes y las infancias, para las mujeres en el espacio público y en la familia, para las diversas subjetividades de nuestro tiempo”, sostuvo.

En tanto, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniega, destacó la importancia del convenio, al referir que permitirá avanzar en la profesionalización permanente de las expresiones culturales y artísticas, lo que dijo, ha sido uno de los llamados más grandes que ha hecho la UNESCO a través de varios espacios, “la segunda razón por la cual, por supuesto, este acuerdo es fundamental y estamos muy contentos de acompañarlo, es porque precisamente incluye la Cultura de Paz”.

Reiteramos, añadió, nuestro compromiso, querida rectora, requerida secretaria, con el Plan Michoacán, reiteramos nuestro compromiso con la Universidad, con la Secretaría de Cultura, para acompañar este acuerdo y este maravilloso Diplomado que se va a iniciar.