Refuerza USEBEQ permanencia escolar con el programa Ayúdame a llegar

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de disminuir la deserción y el ausentismo escolar en zonas marginadas, la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó en la comunidad de El Frontoncillo, municipio de Peñamiller, la entrega de bicicletas a niñas, niños y adolescentes como parte del programa Ayúdame a llegar, acción que beneficia a 66 estudiantes de siete escuelas con una inversión de 300 mil pesos.

La titular de la USEBEQ, subrayó que muchos estudiantes enfrentan diariamente grandes desafíos para llegar a sus centros escolares y este programa representa una oportunidad para que continúen sus estudios con dignidad y esperanza, reduciendo así el abandono escolar. Añadió que continuará el trabajo para garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede excluido de la educación por falta de medios para trasladarse a su escuela.

"El programa Ayúdame a llegar, es una muestra clara del compromiso del gobernador Mauricio Kuri González con la educación, como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad. Con estas bicicletas, buscamos que su trayecto escolar sea más seguro y accesible, promoviendo así su permanencia en las aulas”, expresó.

Con este esfuerzo se reafirma el compromiso de la USEBEQ con la equidad educativa, al construir un mejor futuro, a través del acceso continuo a la educación y brindar, en lo que va de la actual administración, soluciones concretas a 546 estudiantes pertenecientes a 208 escuelas de comunidades vulnerables en 15 de los 18 municipios del estado, para que no abandonen sus estudios.