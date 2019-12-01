Refuerza IFEQ obras educativas en Pedro Escobedo

Pedro Escobedo, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de resguardar el área de la escuela y mantener un espacio seguro para estudiantes y docentes, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, encabezó la entrega de una barda perimetral en la primaria “Constitución/Luis G. Monzón”, en la comunidad de Dolores de Ajuchitlancito, municipio de Pedro Escobedo, por una inversión de un millón 200 mil pesos para beneficio de 281 estudiantes.

El titular del IFEQ, señaló que la zona posterior de la escuela era punto de reunión para fiestas y que las personas aprovechaban la deficiente condición de la barda para entrar, robar, vandalizar o tener malas conductas al interior, pero que con la intervención del gobierno de Mauricio Kuri, se entrega una barda lindero de muro ciego con malla ciclónica.

“Hoy entregamos una barda, pero ya hicimos un compromiso de seguir apoyando la escuela para el próximo 2026. Además traemos otras acciones en Pedro Escobedo: en la comunidad de El Sauz estamos acondicionando unos laboratorios para el siguiente ejercicio y vamos a hacer una barda en San Fandila, en la primaria; seguimos con el compromiso del gobernador Mauricio Kuri para que suba la educación al siguiente nivel”, detalló.

Al tomar la palabra, el presidente municipal de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz, reconoció el esfuerzo del gobierno estatal, que a través del IFEQ ha recorrido el municipio para transformar las escuelas al apoyar con aulas, bardas perimetrales, techumbres, plazas cívicas y mobiliario, entre otras acciones.

Finalmente, el estudiante , Ulises Trejo , agradeció la construcción de la barda perimetral porque ofrece a las y los alumnos un entorno seguro para continuar con el aprendizaje y el deporte, además de que mejora la imagen urbana de la comunidad.