Rectora Yarabí Ávila refrenda compromiso con la rendición de cuentas ante la Auditoría Superior de la Federación

Ciudad de México, a 1 de julio de 2026.- Transparencia, rendición de cuentas y manejo correcto de los recursos, fueron los compromisos que refrendó la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, durante el encuentro que sostuvo junto con sus homólogas y homólogos de todo el país, con el auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

De acuerdo con el órgano fiscalizador, la reunión encabezada por el titular de la ASF, en el que también estuvo presente el secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, se realizó con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, colaboración técnica e intercambio de información entre la Auditoría y las universidades autónomas, a fin de coadyuvar al adecuado ejercicio de las funciones de fiscalización, control y evaluación del gasto público.

Al respecto, la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila, indicó que fue una reunión muy productiva, en la que el auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, convocó a las y los titulares de las universidades estatales a ejercer de manera correcta los recursos, así como a trabajar bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

“De igual manera nos invitaron a firmar un convenio que tiene que ver con auditores ciudadanos, que se formen dentro de las propias universidades, nosotros estamos puestos para firmarlo, ya que busca la participación ciudadana en la rendición de cuentas, pero sobre todo en la exigencia del manejo adecuado de los recursos”.

La rectora comentó además que, tuvo oportunidad de compartir que su administración solicitó una Auditoría Forense al inicio de su gestión, “que ha sido un eje rector para cumplir con nuestras responsabilidades”.

Finalmente, destacó la importancia de este tipo de encuentros, que dijo, son un espacio de retroalimentación con otras rectoras y rectores de universidades para mejorar como instituciones.